В Пентагоне отменили брифинг о войне с Китаем, когда СМИ узнали о приглашении Маска на него

https://racurs.ua/n205000-v-pentagone-otmenili-brifing-o-voyne-s-kitaem-kogda-smi-uznali-o-priglashenii-maska-na-nego.html

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Після публікації інформації у ЗМІ про те, що Ілон Маск мав заслухати надсекретні плани військових на випадок війни з Китаєм, брифінг було скасовано.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Згідно з інформацією видання, 21 березня Пентагон мав провести для Маска брифінг щодо засекреченого плану війни з Китаєм. Зустріч планувалася в захищеному конференц-залі під назвою «Танк», де зазвичай проводять військові брифінги найвищого рівня за участю членів Об'єднаного комітету начальників штабів або вищого командування.

Думка про те, що цивільна особа на кшталт Ілона Маска, яка не входить до ланцюга командування, отримає будь-який брифінг у «Танку», а тим більше щодо дуже чутливих військових планів стосовно Китаю, була, безумовно, незвичною, і це викликало занепокоєння у деяких людей, — зазначили у виданні.

Водночас президент США Дональд Трамп заперечив, що такий брифінг взагалі був запланований. Однак він також дав зрозуміти, що, на його думку, Маск не повинен мати доступу до таких військових планів. Зокрема через те, що він веде бізнес у Китаї.

Попри це, The New York Times наполягає, що брифінг дійсно був запланований. Видання посилається не лише на слова кількох власних джерел, а й на те, що зустріч мала відбутися в захищеній кімнаті, а головним доповідачем повинен був стати чотиризірковий адмірал, відповідальний за Індо-Тихоокеанський регіон, Семюель Папаро.

За інформацією кореспондента видання з Пентагону, Маск прибув на зустріч за розкладом 22 березня о 9.00. Він піднявся до офісу міністра оборони Піта Хегсета на заплановану 30-хвилинну зустріч. Також повідомлялося про намір провести брифінг у «Танку» о 9.30, однак його перенесли спочатку на 9.45, а потім на 10.00.

Кореспондент помітив, як високопоставлені військові переміщувалися між кабінетом Хегсета та «Танком». Однак невдовзі після 10:00 всі помічники біля «Танка» розійшлися, і журналістам повідомили, що брифінг там точно не відбудеться.

Повідомляється, що журналісти намагалися поставити Маску запитання під час його виходу, але він проігнорував їх.

Пізніше президент Трамп з’явився у своєму кабінеті разом із Хегсетом і знову заявив журналістам, що «ця історія неправдива».

Під час виступу перед пресою Трамп дав зрозуміти, що, схоже, не знав про запропонований Маску брифінг. Він зазначив, що подзвонив своєму керівнику апарату Сьюзі Уайлс і Хегсету, щоб запитати про ці повідомлення, коли дізнався про них.