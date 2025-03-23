Уничтожение вражеской воздушной цели, скриншот видео

https://racurs.ua/n205019-unichtojennye-za-nedelu-vozdushnye-celi-nazvali-v-vsu-video.html

Ракурс

Протиповітряна оборона Сил оборони України за тиждень (з 17 по 23 березня) знищила понад 1 тис. 115 повітряних цілей.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування повітряних сил ЗСУ.

Серед знищених цілей:

625 ударних БПЛА типу Shahed;

250 розвідувальних БПЛА;

240 БПЛА інших типів.

Крім того, авіацією Повітряних сил впродовж тижня здійснено близько 160 літаковильотів, зокрема:

понад 90 — на винищувальне авіаційне прикриття;

близько 50 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника, — розповіли в Повітряних силах.

Підрозділами безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил за цей період здійснено 823 бойові вильоти, з них:

750 розвідувальних вильотів із використанням БПЛА;

73 вильоти на застосування скидів та FPV-дронів.

Унаслідок цього уражено: