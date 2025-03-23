Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение вражеской воздушной цели, скриншот видео

Уничтоженные за неделю воздушные цели назвали в ВСУ (ВИДЕО)

23 мар 2025, 14:19
999

Протиповітряна оборона Сил оборони України за тиждень (з 17 по 23 березня) знищила понад 1 тис. 115 повітряних цілей.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування повітряних сил ЗСУ.

Серед знищених цілей:

  • 625 ударних БПЛА типу Shahed;
  • 250 розвідувальних БПЛА;
  • 240 БПЛА інших типів.

Крім того, авіацією Повітряних сил впродовж тижня здійснено близько 160 літаковильотів, зокрема:

  • понад 90 — на винищувальне авіаційне прикриття;
  • близько 50 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника, — розповіли в Повітряних силах.

Підрозділами безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил за цей період здійснено 823 бойові вильоти, з них:

  • 750 розвідувальних вильотів із використанням БПЛА;
  • 73 вильоти на застосування скидів та FPV-дронів.

Унаслідок цього уражено:

  • понад 50 рашистів;
  • 22 ворожі укриття;
  • три місця запуску ворожих БПЛА.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров