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Ракурс
Знищення ворожої повітряної цілі, скріншот відео

Знищені за тиждень повітряні цілі назвали у ЗСУ (ВІДЕО)

23 бер 2025, 14:19
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Протиповітряна оборона Сил оборони України за тиждень (з 17 по 23 березня) знищила понад 1 тис. 115 повітряних цілей.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування повітряних сил ЗСУ.

Серед знищених цілей:

  • 625 ударних БПЛА типу Shahed;
  • 250 розвідувальних БПЛА;
  • 240 БПЛА інших типів.

Крім того, авіацією Повітряних сил впродовж тижня здійснено близько 160 літаковильотів, зокрема:

  • понад 90 — на винищувальне авіаційне прикриття;
  • близько 50 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника, — розповіли в Повітряних силах.

Підрозділами безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил за цей період здійснено 823 бойові вильоти, з них:

  • 750 розвідувальних вильотів із використанням БПЛА;
  • 73 вильоти на застосування скидів та FPV-дронів.

Унаслідок цього уражено:

  • понад 50 рашистів;
  • 22 ворожі укриття;
  • три місця запуску ворожих БПЛА.

Джерело: Ракурс


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