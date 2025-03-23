Знищені за тиждень повітряні цілі назвали у ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205019-znyscheni-za-tyjden-povitryani-cili-nazvaly-u-zsu-video.htmlРакурс
Протиповітряна оборона Сил оборони України за тиждень (з 17 по 23 березня) знищила понад 1 тис. 115 повітряних цілей.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування повітряних сил ЗСУ.
Серед знищених цілей:
- 625 ударних БПЛА типу Shahed;
- 250 розвідувальних БПЛА;
- 240 БПЛА інших типів.
Крім того, авіацією Повітряних сил впродовж тижня здійснено близько 160 літаковильотів, зокрема:
- понад 90 — на винищувальне авіаційне прикриття;
- близько 50 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника, — розповіли в Повітряних силах.
Підрозділами безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил за цей період здійснено 823 бойові вильоти, з них:
- 750 розвідувальних вильотів із використанням БПЛА;
- 73 вильоти на застосування скидів та FPV-дронів.
Унаслідок цього уражено:
- понад 50 рашистів;
- 22 ворожі укриття;
- три місця запуску ворожих БПЛА.