Кількість застосованих рашистами проти України за тиждень дронів назвав Зеленський (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205017-kilkist-zastosovanyh-rashystamy-proty-ukrayiny-za-tyjden-droniv-nazvav-zelenskyy-video.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 23 березня, атакували Україну, використавши майже 150 ударних дронів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
Відомо про десятьох постраждалих, є дитина серед них. У Києві життя трьох людей забрала ця атака, серед них — батько і його п’ятирічна дочка, — розповів Зеленський.
Крім того, вчора, 22 березня, у Запоріжжі через російську атаку загинула родина — батько, мати та 17-річна донька.
Такі атаки — щоденні. За цей тиждень більш ніж 1580 керованих авіаційних бомб, майже 1100 ударних дронів і 15 ракет різних типів було застосовано проти наших людей, — наголосив Зеленський.
Він додав, що у всій цій російській зброї є щонайменше 102 тис. іноземних компонентів.
Тому санкції проти російських терористів повинні працювати ефективніше. Кожна схема, що дає їм змогу обходити санкційний режим, має бути ліквідована. Потрібні нові рішення, новий тиск на Москву, щоб такі удари й ця війна припинилися, — наголошує Зеленський.