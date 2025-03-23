Наслідки російських повітряних ударів, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n205017-kilkist-zastosovanyh-rashystamy-proty-ukrayiny-za-tyjden-droniv-nazvav-zelenskyy-video.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 23 березня, атакували Україну, використавши майже 150 ударних дронів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Відомо про десятьох постраждалих, є дитина серед них. У Києві життя трьох людей забрала ця атака, серед них — батько і його п’ятирічна дочка, — розповів Зеленський.

Крім того, вчора, 22 березня, у Запоріжжі через російську атаку загинула родина — батько, мати та 17-річна донька.

Такі атаки — щоденні. За цей тиждень більш ніж 1580 керованих авіаційних бомб, майже 1100 ударних дронів і 15 ракет різних типів було застосовано проти наших людей, — наголосив Зеленський.

Він додав, що у всій цій російській зброї є щонайменше 102 тис. іноземних компонентів.