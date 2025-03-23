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Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки у Києві 23 березня, фото: Нацполіція

У Києві три людини стали жертвами російської повітряної атаки (ФОТО)

23 бер 2025, 08:12
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 березня, здійснили чергову масовану повітряну атаку на Київ.

В результаті восьмеро людей отримало різні травми, ще троє загинуло. Серед загиблих п’ятирічна дитина. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зафіксовано падіння уламків у кількох районах столиці:

  • у Дніпровському районі уламки ворожих дронів влучили у будинок та впали на нежитлове приміщення;
  • у Голосіївському районі уламки впали на територію промзони;
  • у Подільському районі уламками ворожого дрона пошкоджено багатоповерхівку;
  • у Шевченківському районі уламками пошкоджено автомобілі громадян.

На місцях працюють патрульні поліцейські, вибухотехніки, рятувальники ДСНС та слідчо-оперативні групи.

Наслідки російської повітряної атаки у Києві 23 березня, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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