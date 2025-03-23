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Последствия российской воздушной атаки в Киеве 23 марта, фото: Нацполиция
В Киеве три человека стали жертвами российской воздушной атаки (ФОТО)https://racurs.ua/n205008-v-kieve-tri-cheloveka-stali-jertvami-rossiyskoy-vozdushnoy-ataki-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 березня, здійснили чергову масовану повітряну атаку на Київ.
В результаті восьмеро людей отримало різні травми, ще троє загинуло. Серед загиблих п’ятирічна дитина. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Зафіксовано падіння уламків у кількох районах столиці:
- у Дніпровському районі уламки ворожих дронів влучили у будинок та впали на нежитлове приміщення;
- у Голосіївському районі уламки впали на територію промзони;
- у Подільському районі уламками ворожого дрона пошкоджено багатоповерхівку;
- у Шевченківському районі уламками пошкоджено автомобілі громадян.
На місцях працюють патрульні поліцейські, вибухотехніки, рятувальники ДСНС та слідчо-оперативні групи.