Последствия российской воздушной атаки в Киеве 23 марта, фото: Нацполиция

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 березня, здійснили чергову масовану повітряну атаку на Київ.

В результаті восьмеро людей отримало різні травми, ще троє загинуло. Серед загиблих п’ятирічна дитина. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зафіксовано падіння уламків у кількох районах столиці:

у Дніпровському районі уламки ворожих дронів влучили у будинок та впали на нежитлове приміщення;

у Голосіївському районі уламки впали на територію промзони;

у Подільському районі уламками ворожого дрона пошкоджено багатоповерхівку;

у Шевченківському районі уламками пошкоджено автомобілі громадян.

На місцях працюють патрульні поліцейські, вибухотехніки, рятувальники ДСНС та слідчо-оперативні групи.