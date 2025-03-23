Стив Виткофф объяснил свое заявление о «российских» областях Украины. Фото:

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Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прокоментував свою ж заяву про те, що жителі Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької області проголосували на «референдумі» за входження до складу росії.

Представник Вашингтона наголосив, що така думка поширена виключно в російській федерації. Наголосив, що перш за все необхідно встановити суть проблеми, бо жоден конфлікт неможливо вирішити без встановлення фактів. Також він пояснив, що не стає ні на бік росії, ні на бік України. Про це Віткофф заявив в інтерв’ю Fox News.

У самій росії існує думка, що ці території є російськими, що там відбулися референдуми, які виправдовують ці дії. Я не стаю на жодну сторону, — розповів посадовець.

Нагадаємо, що спецпредставник президента США Стів Віткофф в інтерв’ю Такеру Карлсону говорив про окуповані території України і зазначив, що «найбільшою проблемою у цьому конфлікті є так звані чотири регіони» — Донбас, Крим та Херсонська й Запорізька області. Він тоді заявив, що ці території російськомовні, а місцеві жителі та референдумах «висловилася за те, щоб бути під владою росії».

Джерело: Fox News