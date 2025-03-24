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В Саудовской Аравии началась встреча переговорных команд США и рф
В Саудовской Аравии началась встреча переговорных команд США и рфhttps://racurs.ua/n205037-v-saudovskoy-aravii-nachalas-vstrecha-peregovornyh-komand-ssha-i-rf.htmlРакурс
У Саудівській Аравії розпочалася зустріч переговорних команд США та росії.
Про це пишуть пропагандистські росЗМІ і канал Al Arabiya.
Як повідомила кореспондентка «Суспільного», журналістів попросили покинути територію готелю в Ер-Ріяді, де відбуваються переговори, зустріч буде повністю закритою.
23 березня у Саудівській Аравії завершилися «технічні» переговори між делегаціями України і США.
Про це ввечері в неділю повідомив міністр оборони Рустем Умєров:
Завершили зустріч з американською командою. Розмова була конструктивною та змістовною — обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері. Завдання президента України Володимира Зеленського — досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю.
За повідомленнями російських джерел, у переговорах з українського боку брав участь колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, а нині генеральний інспектор Міноборони генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич.