У Саудівській Аравії﻿ розпочалася зустріч переговорних команд США та росії

https://racurs.ua/ua/n205037-u-saudivskiy-araviyi-rozpochalasya-zustrich-peregovornyh-komand-ssha-ta-rosiyi.html

Ракурс

У Саудівській Аравії﻿ розпочалася зустріч переговорних команд США та росії.

Про це пишуть пропагандистські росЗМІ і канал Al Arabiya.

Як повідомила кореспондентка «Суспільного», журналістів попросили покинути територію готелю в Ер-Ріяді, де відбуваються переговори, зустріч буде повністю закритою.

23 березня ���� У Саудівській Аравії завершилися «технічні» переговори між делегаціями України і США.

Про це ввечері в неділю повідомив міністр оборони Рустем Умєров:

Завершили зустріч з американською командою. Розмова була конструктивною та змістовною — обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері. Завдання президента України Володимира Зеленського — досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю.

За повідомленнями російських джерел, у переговорах з українського боку брав участь колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, а нині генеральний інспектор Міноборони генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич.