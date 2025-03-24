Ракурсhttps://racurs.ua/
У Саудівській Аравії розпочалася зустріч переговорних команд США та росії
У Саудівській Аравії розпочалася зустріч переговорних команд США та росіїhttps://racurs.ua/ua/n205037-u-saudivskiy-araviyi-rozpochalasya-zustrich-peregovornyh-komand-ssha-ta-rosiyi.htmlРакурс
У Саудівській Аравії розпочалася зустріч переговорних команд США та росії.
Про це пишуть пропагандистські росЗМІ і канал Al Arabiya.
Як повідомила кореспондентка «Суспільного», журналістів попросили покинути територію готелю в Ер-Ріяді, де відбуваються переговори, зустріч буде повністю закритою.
23 березня ���� У Саудівській Аравії завершилися «технічні» переговори між делегаціями України і США.
Про це ввечері в неділю повідомив міністр оборони Рустем Умєров:
Завершили зустріч з американською командою. Розмова була конструктивною та змістовною — обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері. Завдання президента України Володимира Зеленського — досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю.
За повідомленнями російських джерел, у переговорах з українського боку брав участь колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, а нині генеральний інспектор Міноборони генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич.