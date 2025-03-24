Сотрудники Евросоюза подняли себе зарплаты в седьмой раз за три года

https://racurs.ua/n205038-sotrudnikam-evrosouza-podnyali-zarplaty-v-sedmoy-raz-za-tri-goda.html

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Приблизно 66 тис. співробітників інституцій Європейського Союзу отримають чергове підвищення зарплат із квітня.

Це вже сьоме підвищення оплати праці з початку 2022 року, пише Bild. Цього разу вони отримають «залишки» доплати за 2024 рік у розмірі 1,2% від зарплат (більшість доплат — 7,3% — уже виплачено).

Збільшиться також мінімальна базова зарплата «єврократів» — навіть без урахування надбавок, що не оподатковуються, вона підніметься з 3 тис. 361 до 3 тис. 645 євро. Максимальна зарплата зросте з 23 тис. 262 до 25 тис. 229 євро.

Від підвищення виграють і члени Єврокомісії. Базовий оклад голови комісії Урсули фон дер Ляйєн збільшиться більш ніж на 2 тис. 700 євро і сягне близько 34 тис. 800 євро на місяць. Єврокомісари отримуватимуть близько 28 тис. 400 євро — на 2 тис. 200 євро більше, ніж раніше.

Чиновники ЄС отримують зарплати за абсолютно непрозорою формулою. За ідеєю, до розрахунків включаються рівень інфляції в Брюсселі та Люксембурзі, а також динаміка зарплат у держслужбах країн-членів ЄС. Зазвичай зарплати підвищуються раз на рік, проте через високу інфляцію останніми роками це змінилося, і тепер зарплати підвищуються кожні 6 місяців.