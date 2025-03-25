Во Львове поймали двух агентов рф из Закарпатья, планировавших взорвать авто украинского воина

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Служба безпеки зірвала ще одну спробу спецслужб рф здійснити теракт у західних областях України. За результатами комплексних заходів у Львові затримано двох російських агентів, які готували підрив авто воїна Сил оборони.

Обох фігурантів затримали «на гарячому», коли вони закладали саморобний вибуховий пристрій, замаскований у спортивну сумку, під авто українського захисника.

Відтак окупанти планували дистанційно підірвати автомобіль за допомогою виклику на один з телефонів, під'єднаних до вибухівки.

Як встановили слідчі СБУ, СВП був споряджений 4,5 кг вибухової речовини і додатковими уражаючими елементами — гайками.

Замовлення рф виконували двоє мешканців Закарпаття віком 22 і 23 роки, які потрапили у поле зору окупантів під час пошуку «легких грошей» на Телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування агенти прибули до Львова, забрали зі схрону вибухівку і провели дорозвідку поблизу авто українського воїна.

Потім навпроти місця паркування потенційної цілі вони встановили телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для окупантів.

Таким чином російські спецслужбісти хотіли зафіксувати наслідки запланованого теракту.

Але кіберфахівці СБУ завчасно викрили зрадників, нейтралізували СВП та камеру «спостереження» і тим самим запобігли теракту.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.