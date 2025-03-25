Бывший нардеп-"слуга" получил семь лет тюрьмы - его разоблачили на взятке

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Нардепа Анатолія Гунька засудили до семи років позбавлення волі — його викрили на хабарі.

Вирок оголосив Вищий антикорупційний суд. У Гунька конфіскують усе майно, він не матиме права обиратися до органів публічної влади й працювати держслужбовцем три роки.

Вирок набере законної сили через 30 днів, якщо його не оскаржать. Протягом цього часу нардеп носитиме електронний браслет. Він визнав отримання хабаря, але його захист заявляв, що обвинуваченого спровокували.

У серпні 2023 року НАБУ викрило Анатолія Гунька на гарячому, коли він за 85 тис. дол. передавав в оренду землю Національної академії аграрних наук.

За версією слідства, Гунько у змові зі своїм помічником Ігорем Калініченком та ще одним спільником вимагали та одержали від представника сільськогосподарської фірми «Агроформ-2019» хабар в обмін на дозвіл обробляти землі, які належать НААН України.

Кожен гектар державної землі «коштував» 130 доларів. Загалом йшлося про 221 тис. дол., з яких необхідно було передати завдаток у 85 тис.

Сам Гунько визнав отримання хабаря, проте в останньому слові просив виправдати його, пише Центр протидії корупції.

Протягом 30 днів він може оскаржити вирок до Апеляційної палати ВАКС.

Провадження щодо Калініченка зупинили після його мобілізації у листопаді 2024 року.