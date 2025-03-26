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Ракурс
Украинцы будут воевать голыми руками, если не будет условий для крепкого мира, - директор ЦРУ

Украинцы будут воевать голыми руками, если не будет условий для крепкого мира, — директор ЦРУ

26 мар 2025, 09:06
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Українські бійці будуть воювати навіть голими руками, якщо не буде умов для міцного миру. Про це заявив директор Центрального розвідуправління (ЦРУ) США на слуханнях в Сенаті.

Український народ і армія недооцінюються вже кілька років. Я переконаний на основі своїх роздумів і спостережень з погляду розвідки, що вони будуть воювати голими руками, якщо їм доведеться, якщо вони не матимуть умов, прийнятних для міцного миру, — переконаний Джон Реткліфф.

За його словами, Дональд Трамп нібито прагне закінчити війну на умовах, які приведуть до тривалого миру. При цьому в ЦРУ вжили заходів для того, щоб підтримати таку мету президента.

Директор ЦРУ також визнав, що російська армія має перевагу на полі бою та повільно просувається вперед.

Источник: Ракурс


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