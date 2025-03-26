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Ракурс
Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинёва при попытке покинуть Молдову

Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинёва при попытке покинуть Молдову

26 мар 2025, 09:35
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Співробітники антикорупційного управління затримали Євгена Гуцула на 72 години 25 березня, повідомляє Еuropalibera.org.

Інформацію про затримання журналістам підтвердила прес-секретар Національного антикорупційного центру Анджела Старінскі, не надавши подробиць.

У Молдові стосовно Євгенії Гуцул порушено кримінальні справи про незаконне фінансування своєї політичної діяльності за рахунок грошей з росії та участь в організації протестів у Кишиневі в 2022 році. Гуцул відкидає звинувачення та називає справу політично мотивованою.

24 березня Антикорупційна прокуратура країни повідомила про завершення надання доказів у справі про незаконне фінансування.

У жовтні 2024 року голова Генерального інспектората поліції Віорел Чернеуцану розповів, що, за даними правоохоронних органів, з росії напередодні виборів та референдуму в Молдові було переведено 39 млн дол. для підкупу виборців. Окрім цього, з липня до росії їздили організовані групи на навчання з координації масових протестів.

Референдум та вибори президента відбулися у Молдові 20 жовтня 2024 року. Більшість учасників референдуму проголосували «за» євроінтеграцію (50,38%). На президентських виборах було переобрано Майю Санду.

Гуцул — башкан (голова) Гагаузії, автономного територіального утворення у складі Молдови.

Источник: Ракурс


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