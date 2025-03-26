Россияне готовят новые площадки для запуска «Шахедов». Фото:

https://racurs.ua/n205101-rf-gotovit-novye-ploschadki-dlya-zapuska-shahedov.html

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Країна-агресор рф може збільшити кількість безпілотників, які запускає по Україні.

Найближчим часом окупанти матимуть можливість наростити удари «Шахедами» по українській території. Росіяни не лише будують додаткові майданчики для їх запуску, але й збільшують кількість екіпажів БпЛА. Про це керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко 26 березня повідомив у Telegram.

Ось так росія «хоче» припинення вогню і миру —вони планують нарощувати терор цивільних", — зазначив посадовець.

Водночас видання «РБК-Україна» поінформувало, що росія вже відкрила ще три нові майданчики для запуску БпЛА. У районі Приморсько-Ахтарська до вже семи функціонуючих з’явилися ще три платформи. Зазначається, що це дозволить окупантам наростити кількість запущених «Шахедів» під час однієї атаки —тобто за один день чи ніч.

Нагадаємо, українські фахівці заявили, що росіяни оснастили ударний БпЛА типу «Шахед» новою китайською CRPA антеною, яка повинна допомогти противнику подолати роботу українських систем радіоелектронної боротьби.

Нещодавно у ГУР заявляли, що росія почали виробляти аналог іранського реактивного дрона-камікадзе «Shahed-238», який може розвивати швидкість до 550−600 км/год.

А в січні стало відомо, що окупанти почали бити по Україні безпілотниками типу Shahed з бойовою частиною, яка була збільшена до 90 кг.

Джерело: «РБК-Україна»