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рф почала застосовувати «Шахеди» зі збільшеною бойовою частиною. Фото:
рф почала застосовувати «Шахеди» зі збільшеною бойовою частиною (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203638-rf-pochala-zastosovuvaty-shahedy-zi-zbilshenou-boyovou-chastynou-foto.htmlРакурс
Країна-агресор почала запускати по Україні БпЛА «Шахед» з новою «начинкою».
В цих ударних безпілотниках ворог збільшив бойову частину до 90 кг, яка містить металеві елементи — шрапнель. Таким чином окупанти хочуть збільшити кількість жертв серед мирного населення України. Про це очільник Офісу президента Андрій Єрмак 30 січня повідомив у Telegram.
Злочинці та терористи мають отримати відповідь за це і вони її отримають, — наголосив він.
Нагадаємо, у листопаді минулого року російська армія вперше з початку повномасштабної війни спрямувала на Суми ударні безпілотники, які були споряджені шрапнеллю. Ймовірно, окупанти хотіли спричинити велику кількість смертей серед цивільних.