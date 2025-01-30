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рф почала застосовувати «Шахеди» зі збільшеною бойовою частиною. Фото:

рф почала застосовувати «Шахеди» зі збільшеною бойовою частиною (ФОТО)

30 січ 2025, 21:20
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Країна-агресор почала запускати по Україні БпЛА «Шахед» з новою «начинкою».

В цих ударних безпілотниках ворог збільшив бойову частину до 90 кг, яка містить металеві елементи — шрапнель. Таким чином окупанти хочуть збільшити кількість жертв серед мирного населення України. Про це очільник Офісу президента Андрій Єрмак 30 січня повідомив у Telegram.

Злочинці та терористи мають отримати відповідь за це і вони її отримають, — наголосив він.

Уламки російських «Шахедів». Фото: Андрій Єрмак

Уламки російських «Шахедів». Фото: Андрій Єрмак

Нагадаємо, у листопаді минулого року російська армія вперше з початку повномасштабної війни спрямувала на Суми ударні безпілотники, які були споряджені шрапнеллю. Ймовірно, окупанти хотіли спричинити велику кількість смертей серед цивільних.

Джерело: Ракурс


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