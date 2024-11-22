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Армія рф била по Сумах «Шахедами» з шрапнеллю. Фото: «Суспільне»

Ворог бив по Сумах «Шахедами» з шрапнеллю — ОВА (ФОТО)

22 лис 2024, 09:50
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Російська армія спрямувала на Суми БпЛА, які були споряджені шрапнеллю.


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«Шахедами» з шрапнеллю ворог бив по місту вперше з початку повномасштабного вторгнення. Ймовірно, окупанти хотіли спрчинити велику кількість смертей серед цивільних. Про це заявив керівник Сумської ОВА Володимир Артюх, передає «Суспільне».

Ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів. В Сумах це вперше, — зазначив посадовець.

Армія рф била по Сумах «Шахедами» з шрапнеллю. Фото: «Суспільне»

Армія рф била по Сумах «Шахедами» з шрапнеллю. Фото: «Суспільне»

Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала нові фото наслідків російської атаки. Рятувальники повідомили про те, що деблокували двох постраждалих із зруйнованого будинку та передали їх медикам.

Наслідки ударів по Сумах. Фото: ДСНС

Наслідки ударів по Сумах. Фото: ДСНС

Наслідки ударів по Сумах. Фото: ДСНС

Нагадаємо, минулої ночі російські загарбники вдарили по Сумах дронами-камікадзе типу «Шахед», які влучили по одному житлових мікрорайонів.

Попередньо відомо, що внаслідок атаки окупантів загинули двоє осіб, а ще 12 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Джерело: Ракурс


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