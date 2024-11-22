Армія рф била по Сумах «Шахедами» з шрапнеллю. Фото: «Суспільне»

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Ракурс

Російська армія спрямувала на Суми БпЛА, які були споряджені шрапнеллю.

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«Шахедами» з шрапнеллю ворог бив по місту вперше з початку повномасштабного вторгнення. Ймовірно, окупанти хотіли спрчинити велику кількість смертей серед цивільних. Про це заявив керівник Сумської ОВА Володимир Артюх, передає «Суспільне».

Ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів. В Сумах це вперше, — зазначив посадовець.

Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала нові фото наслідків російської атаки. Рятувальники повідомили про те, що деблокували двох постраждалих із зруйнованого будинку та передали їх медикам.

Нагадаємо, минулої ночі російські загарбники вдарили по Сумах дронами-камікадзе типу «Шахед», які влучили по одному житлових мікрорайонів.

Попередньо відомо, що внаслідок атаки окупантів загинули двоє осіб, а ще 12 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Аварійно-рятувальні роботи тривають.