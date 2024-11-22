Російські Shahed атакували мікрорайон у Сумах. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n201436-rosiyski-shahed-atakuvaly-mikrorayon-u-sumah-dvoie-zagyblyh-ta-12-poranenyh.html

Ракурс

Армія російської федерації завдала нових ударів по Сумах.

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Уночі, 22 листопада, противник спрямував на місто БпЛА типу «Шахед». Зафіксовані влучання дронів по одному житлових мікрорайонів. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Попередньо відомо, що внаслідок атаки окупантів загинули двоє осіб, а ще 12 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, вранці 21 листопада російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Постраждали 26 осіб, серед них — двоє дітей. Двоє жінок перебувають у важкому стані.