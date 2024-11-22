Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські Shahed атакували мікрорайон у Сумах. Фото: ОВА

Російські Shahed атакували мікрорайон у Сумах — двоє загиблих та 12 поранених

22 лис 2024, 08:20
999

Армія російської федерації завдала нових ударів по Сумах.


.

Уночі, 22 листопада, противник спрямував на місто БпЛА типу «Шахед». Зафіксовані влучання дронів по одному житлових мікрорайонів. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Попередньо відомо, що внаслідок атаки окупантів загинули двоє осіб, а ще 12 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Російські Shahed атакували мікрорайон у Сумах. Фото: ОВА

Російські Shahed атакували мікрорайон у Сумах. Фото: ОВА

Російські Shahed атакували мікрорайон у Сумах. Фото: ОВА

Російські Shahed атакували мікрорайон у Сумах. Фото: ОВА

Нагадаємо, вранці 21 листопада російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Постраждали 26 осіб, серед них — двоє дітей. Двоє жінок перебувають у важкому стані.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів