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Ракурс
Российские Shahed атаковали микрорайон в Сумах. Фото: ОВА

Российские Shahed атаковали микрорайон в Сумах — двое погибших и 12 раненых

22 ноя 2024, 08:20
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Армія російської федерації завдала нових ударів по Сумах.


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Уночі, 22 листопада, противник спрямував на місто БпЛА типу «Шахед». Зафіксовані влучання дронів по одному житлових мікрорайонів. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Попередньо відомо, що внаслідок атаки окупантів загинули двоє осіб, а ще 12 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Російські Shahed атакували мікрорайон у Сумах. Фото: ОВА

Російські Shahed атакували мікрорайон у Сумах. Фото: ОВА

Російські Shahed атакували мікрорайон у Сумах. Фото: ОВА

Російські Shahed атакували мікрорайон у Сумах. Фото: ОВА

Нагадаємо, вранці 21 листопада російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Постраждали 26 осіб, серед них — двоє дітей. Двоє жінок перебувають у важкому стані.

Источник: Ракурс


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