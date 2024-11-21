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Ракурс
Наслідки російської атаки по Кривому Рогу, фото: Сергій Лисак

У Кривому Розі кількість постраждалих зросла до 26 — двоє жінок у важкому стані (ФОТО)

21 лис 2024, 15:25
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У Кривому Розі до 26 зросла кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки, завданої по місту сьогодні, 21 листопада, вранці.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через атаку на Кривий Ріг постраждали 26 людей. Двоє жінок — у важкому стані. В однієї — різані рани голови, в іншої — осколкове поранення живота, — зазначив він.

Прес-служба ДСНС зазначає, що серед постраждалих у Кривому Розі — двоє дітей.

Населенню надається вся необхідна допомога. Зокрема на місці працюють психологи та встановлено пункт обігріву ДСНС. Роботи завершено, — зазначили у відомстві.

Наслідки російської атаки по Кривому Рогу, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


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