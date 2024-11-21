Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської атаки по Кривому Рогу, фото: Сергій Лисак
У Кривому Розі кількість постраждалих зросла до 26 — двоє жінок у важкому стані (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n201419-u-kryvomu-rozi-kilkist-postrajdalyh-zrosla-do-26-dvoie-jinok-u-vajkomu-stani-foto.htmlРакурс
У Кривому Розі до 26 зросла кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки, завданої по місту сьогодні, 21 листопада, вранці.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Через атаку на Кривий Ріг постраждали 26 людей. Двоє жінок — у важкому стані. В однієї — різані рани голови, в іншої — осколкове поранення живота, — зазначив він.
Прес-служба ДСНС зазначає, що серед постраждалих у Кривому Розі — двоє дітей.
Населенню надається вся необхідна допомога. Зокрема на місці працюють психологи та встановлено пункт обігріву ДСНС. Роботи завершено, — зазначили у відомстві.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...