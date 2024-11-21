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Последствия российской атаки по Кривому Рогу, фото: Сергей Лысак
В Кривом Роге количество пострадавших возросло до 26 — две женщины в тяжелом состоянии (ФОТО)https://racurs.ua/n201419-v-krivom-roge-kolichestvo-postradavshih-vozroslo-do-26-dve-jenschiny-v-tyajelom-sostoyanii-foto.htmlРакурс
У Кривому Розі до 26 зросла кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки, завданої по місту сьогодні, 21 листопада, вранці.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Через атаку на Кривий Ріг постраждали 26 людей. Двоє жінок — у важкому стані. В однієї — різані рани голови, в іншої — осколкове поранення живота, — зазначив він.
Прес-служба ДСНС зазначає, що серед постраждалих у Кривому Розі — двоє дітей.
Населенню надається вся необхідна допомога. Зокрема на місці працюють психологи та встановлено пункт обігріву ДСНС. Роботи завершено, — зазначили у відомстві.
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