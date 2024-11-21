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Последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу, фото: Сергей Лысак
В Кривом Роге количество пострадавших возросло до 17 (ФОТО)https://racurs.ua/n201416-v-krivom-roge-kolichestvo-postradavshih-vozroslo-do-17-foto.htmlРакурс
У Кривому Розі кількість постраждалих внаслідок ракетного удару, завданого рашистами сьогодні, 21 листопада, вранці, зросла до 17, десятеро з них — у лікарні.
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38-річна жінка перебуває у важкому стані — у неї різані рани голови. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також постраждали двоє підлітків — 17-річний юнак госпіталізований. Ще одному юнаку, якому 16 років, допомогу надали на місці.
У місті, окрім адмінбудівлі, пошкоджені 5 багатоквартирних будинків, 2 мікроавтобуси, легковик, — зазначив Лисак.
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