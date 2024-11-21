Рашисты атаковали Кривой Рог — двое пострадавших

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, фото: «Громадське радіо»

https://racurs.ua/n201412-rashisty-atakovali-krivoy-rog-dvoe-postradavshih.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 21 листопада, вранці здійснили ракетну атаку по Кривому Рогу.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Вибухи у місті. Ракетна атака. Можливі ще виходи, — написав він о 10.24.

Згодом Вілкул уточнив, що сталося ракетне влучання в адміністративну будівлю.

Розпочато аварійно-рятувальну операцію, на місці працюють усі оперативні та комунальні служби: