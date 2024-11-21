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Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, фото: «Громадське радіо»

Рашисты атаковали Кривой Рог — двое пострадавших

21 ноя 2024, 11:45
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Російські загарбники сьогодні, 21 листопада, вранці здійснили ракетну атаку по Кривому Рогу.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Вибухи у місті. Ракетна атака. Можливі ще виходи, — написав він о 10.24.

Згодом Вілкул уточнив, що сталося ракетне влучання в адміністративну будівлю.

Розпочато аварійно-рятувальну операцію, на місці працюють усі оперативні та комунальні служби:

  • наразі відомо про 13 поранених, з них двоє дітей, двоє дорослих у тяжкому стані. Всім надається необхідна медична допомога.
  • за попередньою інформацією, пошкоджено близько 10 житлових будинків. Інформація уточнюється;
  • розгортається штаб допомоги людям. Жителям постраждалих будинків видаватимуться необхідні будматеріали, комунальні бригади. В разі необхідності — допомога з розселенням, приймаються заяви на матеріальну допомогу від міста.

Источник: Ракурс


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