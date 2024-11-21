Наслідки російського ракетного удару по Кривому Рогу, фото: Сергій Лисак

https://racurs.ua/ua/n201416-u-kryvomu-rozi-kilkist-postrajdalyh-zrosla-do-17-foto.html

Ракурс

У Кривому Розі кількість постраждалих внаслідок ракетного удару, завданого рашистами сьогодні, 21 листопада, вранці, зросла до 17, десятеро з них — у лікарні.

.

38-річна жінка перебуває у важкому стані — у неї різані рани голови. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також постраждали двоє підлітків — 17-річний юнак госпіталізований. Ще одному юнаку, якому 16 років, допомогу надали на місці.