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Ракурс
Росіяни оснастили «Шахеди» новими китайськими CRPA антенами

Росіяни оснастили «Шахеди» новими китайськими CRPA антенами (ФОТО)

22 бер 2025, 11:54
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Російський ударний БпЛА типу «Шахед» оснастили новою китайською CRPA антеною.

Ворожим дронам перешкоджають виконувати місії українські системи радіоелектронної боротьби. Щоб їм протидіяти, ворог продовжує шукати GPS антени з кращими можливостями придушення РЕБ. Зокрема, в «Шахед» вмонтували китайську 16-ти елементну CRPA антену. Про це фахівець у галузі радіотехнологій Сергій Флеш повідомив у Telegram.

Спочатку окупанти встановлювали китайські круглі CRPA антени на вісім елементів, які виявили у січні. А місяць тому була знайдена російська CRPA антена «Комета» на 12 елементах.

Однак нещодавно українські спеціалісти виявили в російському «Шахеді» 16-тиелементну СRPA антена з Китаю.

Як відомо, CRPA антена — це спеціальна навігаційна антена, яка здатна забезпечувати якісне позиціонування дрона у просторі навіть в умовах постановки ворогом активних радіоперешкод.

Китайські CRPA антени. Фото: Сергій Флеш

Нагадаємо, у січні стало відомо, що росія почала запускати по Україні БпЛА «Шахед» з новою «начинкою». У цих ударних дронах ворог збільшив бойову частину до 90 кг, яка містить металеві елементи — шрапнель.

Джерело: Ракурс


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