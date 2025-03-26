В ЕС назвали условие для снятия санкций с рф. Фото:

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Скасувати європейські санкції проти росії можна буде за кількох умов.

Європейський Союз поставив умову для скасування антиросійських санкцій. Москва повинна вивести всі свої війська з території України. Це одна однією з основних умов для можливих змін або скасування санкцій ЄС. Про це 26 березня заявив представник Європейської комісії, інформує Reuters.

За словами посадовця, Брюссель дві санкційні рамки щодо Кремля ще на півроку й таким чином підтвердить свою позицію в питанні агресії рф проти України.

Кінець російської неспровокованої та необґрунтованої агресії в Україні та безумовне виведення всіх російських військ з території України стане однією з ключових умов для зміни або скасування санкцій, — наголосив представник Єврокомісії.

Тим часом британське видання Financial Times поінформувало, що Євросоюз відхилив вимогу росії про припинення вогню в обмін на зняття санкцій.

Як відомо, що для зміни санкцій необхідна одностайність усіх 27 держав-членів ЄС. Це робить питання скасування обмежень ускладненим, оскільки кожен член має право вето.

Нагадаємо, 14 березня посли Європейського Союзу домовилися продовжити до 15 вересня 2025 року санкції щодо приблизно 2 тис. громадян рф. У списку — російський диктатор володимир путін та багато високопоставлених політиків та бізнесменів.

Джерела: Reuters, Financial Times