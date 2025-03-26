ВСУ сорвали попытки врага закрепиться в окрестностях Торецка. Фото: Генштаб

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ЗСУ зірвали спроби ворога закріпитися на околицях Торецька Донецької області.

Мала група російських піхотинців відправилася на штурм, а натомість опинилася на сафарі. У промисловій зоні ворога нищили спільним зусиллям 28-ї, 93-ї та 53-ї бригад. Про це Сухопутні війська Збройних сил України 26 квітня повідомили у Telegram.

Зазначається, що на ще на підході російських окупантів виявили розвідники підрозділу «Гюрза» 28-ї окремої механізованої бригади, батальйону безпілотних систем. Після цього противник розділився, а перша трійка пішла на штурм.

Коли росіяни підійшли до будівлі, то там вже їх зустріли піхотинці 93-ї ОМБр «Холодний Яр» та 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Коригували шквальний вогонь захисників оператори «Гюрзи». А скидами з коптерів ворогу не давали перегрупуватися.

Військові зазначили, що внаслідок бою з усіх груп вижив лише один окупант. Він почав тікати, але й його наздогнала кулеметна черга.

Нагадаємо, днями ЗСУ знищили на Донеччині північнокорейську самохідну артилерійську установку «Коксан». По ворожій цілі відпрацювали Сили безпілотних систем. Це була вже п’ята така установка, яку українські дроноводи вивели з ладу за останній місяць.