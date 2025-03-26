На ЗАЭС поврежден резервуар с дизельным топливом. Фото:

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Ракурс

Аварія сталася на Запорізькій атомній електростанції.

На окупованій ЗАЕС сталося пошкодження резервуару, який використовується для зберігання дизельного пального. Розлитого палива вистачило б для живлення аварійних генераторів станції на 25 днів. Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий 26 березня повідомив у соцмережі X.

Дипломат наголосив, що російські загарбники не можуть забезпечити навіть базову безпеку об'єкта, а сам інцидент є прямим результатом заміни ліцензованих українських експертів некваліфікованими представниками країни-агресора. Це все може вилитися у нові аварії.

Якщо дозволити цій ситуації продовжуватися, це призведе лише до нових аварій та небезпек. ЗАЕС має бути повернена під контроль України; це єдиний спосіб запобігти подальшим інцидентам, — зазначив представник МЗС.

Нагадаємо, 20 березня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що під час його розмови з американським президентом Дональдом Трампом обговорювалося питання відновлення окупованої Запорізької АЕС. Йшлося не про всі атомні станції України, а виключно про ЗАЕС, яка зараз перебуває під тимчасовою окупацією та залишається в небезпеці через присутність на атомному об'єкті військ рф.