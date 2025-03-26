ВСУ приостановили штурм российских бронемашин. Фото: «Холодный Яр»

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ЗСУ зупинили російський штурм на бронетехніці в районі Вовчанська Харківської області.

Окупанти пішли в наступ п’ятьма одиницями броньованої техніки та живої сили. Ворогу протистояли пілоти розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів Sky riders. Вони спільно з іншими підрозділами успішно зупинили атаку. Про це оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» 26 березня повідомило у Telegram.

У ході бою було спалено п’ять одиниць МТ-ЛБ та ліквідовано 11 загарбників. Знищення росіян безпілотниками показала 113-та окрема бригада Сил Територіальної оборони.

Як відомо, МТ-ЛБ «Мотолига» — це багатоцільовий легкий гусеничний броньований тягач, який був створений і прийнятий на озброєння радянською армією у 1964 році. Машина випускалась, зокрема, й на Харківському тракторному заводі. Бронемашина призначена для перевезення людей і вантажів, а також виконувати завдання артилерійського тягача.

Нагадаємо, українські військові зірвали чергову спробу російських окупантів закріпитися на околицях Торецька Донецької області. Ворог наступав кількома малини групами, але потрапив під шквальний вогонь захисників та скиди з дронів. Ніхто з загарбників, які пішли на цю самовбивчу місію, не вижив.