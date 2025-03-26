Нарушение прав человека со стороны ТЦК. Фото:

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Співробітники ТЦК масово порушують права людини в Україні.

Порушення прав людини з боку представників Територіальних центрів комплектування набули системного та масового характеру. Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 26 березня написав у Telegram.

Складається враження, що незаконні затримання та побиття від представників ТЦК та СП стали новим вірусним трендом, який не зупинити без жорсткої реакції держави, — йдеться у повідомленні.

Омбудсмен зазначив, що готовий у будь-який момент особисто прибути до Верховної Ради та представити свій детальний аналіз цієї ситуації та запропонувати механізми розв’язання проблеми з ТЦК у правовому полі.

Також Лубінець назвав «найбільш кричущі випадки» порушень:

Фізичне насильство та непоодинокі випадки побиття громадян. Наявні ситуації, коли групи людей силоміць затримують на вулицях, у торгових центрах, біля метро, застосовуючи грубу фізичну силу.

Збивання людей на дорогах. Надходять повідомлення про випадки, коли працівники ТЦК та СП навмисне спричиняють ДТП, щоб примусово зупинити велосипедистів або мотоциклістів.

Також офіс омбудсмена фіксує те, як військкоми позбавляють прав громадян на правовий захист і не допускають до затриманих адвокатів.

Лубінець зазначив, що ТЦК приховує інформацію про затриманих громадян, а родичі та правозахисники не можуть отримати інформацію про місце перебування рідних. Це є порушенням права людини.

Також є місце тому, що громадян в ТЦК змушують підписувати документи під примусом, а затримують людей часто без належних підстав.

Нагадаємо, нещодавно омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що його офіс з початку нового року отримав понад 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині. Люди скаржилися на недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів тощо.