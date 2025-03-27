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Ракурс
Днепр подвергся массированной атаке БпЛА. Фото: ОВА

Днепр подвергся массированной атаке БпЛА — возникли пожары (ФОТО)

27 мар 2025, 09:22
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Дніпро та Дніпропетровська область вчора ввечері були масовано атаковані російськими безпілотниками.

Через атаку дронів у Дніпрі сталося одразу кілька пожеж. Горіли автомобілі й об'єкти інфраструктури. Згодом всі пожежі рятувальники загасили, а комунальники прибирають територію. Постраждали троє людей — 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років. Медики надали їм допомогу на місці. Про це очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Наліт «Шахедів» призвів до пошкодження підприємства, освітнього і культурного закладів, понад 10 багатоповерхових будівель. Понад 60 легковиків побиті, ще кілька — знищені. Зачепив обстріл і дві вантажівки.

Також росіяни атакували дронами й били з артилерії по Нікопольщині. Були атаковані Нікополь, Покровська, Марганецька і Червоногригорівські громади. Внаслідок обстрілу постраждала 30-річна жінка. Обстріли призвели до пошкоджень багатоквартирного та приватних будинків, інфраструктури, АЗС та авто.

Над небом Дніпропетровщини протиповітряна оборона знищила шість російських дронів.

Дніпро зазнав масованої атаки БпЛА. Фото: ДСНС

Дніпро зазнав масованої атаки БпЛА. Фото: ДСНС

Дніпро зазнав масованої атаки БпЛА. Фото: ОВА

Дніпро зазнав масованої атаки БпЛА. Фото: ОВА

Нагадаємо, ввечері 26 березня російські війська щонайменше 12 разів вдарили по Харкову своїми бойовими БпЛА. Постраждалих 11 осіб, серед них — 14-річна дівчина. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, автомобілі та господарчі споруди.

Також росіяни вдарили безпілотниками по селищу Золочів, там постраждали щонайменше семеро осіб.

Источник: Ракурс


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