Днепр подвергся массированной атаке БпЛА. Фото: ОВА

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Дніпро та Дніпропетровська область вчора ввечері були масовано атаковані російськими безпілотниками.

Через атаку дронів у Дніпрі сталося одразу кілька пожеж. Горіли автомобілі й об'єкти інфраструктури. Згодом всі пожежі рятувальники загасили, а комунальники прибирають територію. Постраждали троє людей — 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років. Медики надали їм допомогу на місці. Про це очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Наліт «Шахедів» призвів до пошкодження підприємства, освітнього і культурного закладів, понад 10 багатоповерхових будівель. Понад 60 легковиків побиті, ще кілька — знищені. Зачепив обстріл і дві вантажівки.

Також росіяни атакували дронами й били з артилерії по Нікопольщині. Були атаковані Нікополь, Покровська, Марганецька і Червоногригорівські громади. Внаслідок обстрілу постраждала 30-річна жінка. Обстріли призвели до пошкоджень багатоквартирного та приватних будинків, інфраструктури, АЗС та авто.

Над небом Дніпропетровщини протиповітряна оборона знищила шість російських дронів.

Нагадаємо, ввечері 26 березня російські війська щонайменше 12 разів вдарили по Харкову своїми бойовими БпЛА. Постраждалих 11 осіб, серед них — 14-річна дівчина. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, автомобілі та господарчі споруди.

Також росіяни вдарили безпілотниками по селищу Золочів, там постраждали щонайменше семеро осіб.