Последствия российских обстрелов Херсона показала ОВА (ВИДЕО)https://racurs.ua/n205127-posledstviya-rossiyskih-obstrelov-hersona-pokazala-ova-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 27 березня, близько 12.40 здійснили артилерійський обстріл Херсона.
В результаті загинули жінка та літній чоловік, який перебував поблизу зупинки громадського транспорту. Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.
Також з пораненнями госпіталізовано 59-річного чоловіка. Крім того, внаслідок повторного артилерійського обстрілу дістали травм водій та фельдшер швидкої, які приїхали на місце виклику.
Обстріл також пошкодив об'єкти цивільної інфраструктури й автотранспорт.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі повідомив, що обстріл міста тривав близько півтори години.
Внаслідок «прильотів» потрощено будівлю залізничного вокзалу та багатоквартирні будинки, — розповів він. — Ці удари обірвали життя двох людей. Ще четверо — поранені, серед них двоє медиків, які допомагали постраждалому.