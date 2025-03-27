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Ракурс
Последствия российских обстрелов Херсона, скриншот видео

Последствия российских обстрелов Херсона показала ОВА (ВИДЕО)

27 мар 2025, 17:58
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Російські загарбники сьогодні, 27 березня, близько 12.40 здійснили артилерійський обстріл Херсона.

В результаті загинули жінка та літній чоловік, який перебував поблизу зупинки громадського транспорту. Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Також з пораненнями госпіталізовано 59-річного чоловіка. Крім того, внаслідок повторного артилерійського обстрілу дістали травм водій та фельдшер швидкої, які приїхали на місце виклику.

Обстріл також пошкодив об'єкти цивільної інфраструктури й автотранспорт.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі повідомив, що обстріл міста тривав близько півтори години.

Внаслідок «прильотів» потрощено будівлю залізничного вокзалу та багатоквартирні будинки, — розповів він. — Ці удари обірвали життя двох людей. Ще четверо — поранені, серед них двоє медиків, які допомагали постраждалому.

Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Херсонська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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