Наслідки російського обстрілу Херсона, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n205127-naslidky-rosiyskogo-obstrilu-hersona-pokazala-ova-video.html

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Російські загарбники сьогодні, 27 березня, близько 12.40 здійснили артилерійський обстріл Херсона.

В результаті загинули жінка та літній чоловік, який перебував поблизу зупинки громадського транспорту. Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Також з пораненнями госпіталізовано 59-річного чоловіка. Крім того, внаслідок повторного артилерійського обстрілу дістали травм водій та фельдшер швидкої, які приїхали на місце виклику.

Обстріл також пошкодив об'єкти цивільної інфраструктури й автотранспорт.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі повідомив, що обстріл міста тривав близько півтори години.