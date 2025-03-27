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Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Олександр Прокудін
Рашисти масовано обстріляли центр Херсона, двоє загиблих (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205123-rashysty-masova-obstrilyaly-centr-hersona-dvoie-zagyblyh-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 27 березня, вдень масовано обстріляли центральну частину Херсону, двоє людей загинули.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Центр Херсона зараз. Ворог масовано криє вогнем місто. Нині відомо про одного пораненого — «швидка» доставила його до лікарні. Попередньо, ще одна людина загинула, — зазначив він.
Згодом Прокудін повідомив, що відомо про двох загиблих:
- 55-річну жінку;
- чоловіка, який перебував на зупинці.
Також під російський обстріл потрапила бригада «швидкої», яка допомагала пораненому.
Медики евакуйовували до лікарні 59-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, контузію та поранення живота. У цей момент росіяни атакували їх, — розповів Прокудін.
Зазначається, що через ворожий удар 33-річний фельдшер та 63-річний водій дістали вибухові травми і контузії. Усі потерпілі наразі перебувають у лікарні.