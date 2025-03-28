Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Новорайска, фото: Херсонская ОВА
Рашисты из РСЗО обстреляли Новорайск в Херсонской области, ранен человек (ФОТО)https://racurs.ua/n205141-rashisty-iz-rszo-obstrelyali-novoraysk-v-hersonskoy-oblasti-ranen-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 28 березня, орієнтовно о п’ятій годині ранку вдарили з РСЗВ по Новорайську Бериславського району на Херсонщині.
Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Зафіксовано близько десяти «прильотів», через що:
- пошкоджено будинки, господарчі споруди та цивільні автівки;
- виникли пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці;
- постраждав 40-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку. Він дістав вибухову травму та контузію. Потерпілому надали меддопомогу, від госпіталізації він відмовився.
Игра в наперстки в ВАКС: Как инкриминировать деяние, признанное не содержащим состава преступления
Понимать и умнеть: к новым американским подходам без эмоций
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...