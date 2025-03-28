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Последствия российских обстрелов Новорайска, фото: Херсонская ОВА

Рашисты из РСЗО обстреляли Новорайск в Херсонской области, ранен человек (ФОТО)

28 мар 2025, 11:18
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Російські загарбники сьогодні, 28 березня, орієнтовно о п’ятій годині ранку вдарили з РСЗВ по Новорайську Бериславського району на Херсонщині.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Зафіксовано близько десяти «прильотів», через що:

  • пошкоджено будинки, господарчі споруди та цивільні автівки;
  • виникли пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці;
  • постраждав 40-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку. Він дістав вибухову травму та контузію. Потерпілому надали меддопомогу, від госпіталізації він відмовився.

Наслідки російського обстрілу Новорайська, фото: Херсонська ОВА

Источник: Ракурс


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