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Наслідки російського обстрілу Новорайська, фото: Херсонська ОВА
Рашисти з РСЗВ обстріляли Новорайськ на Херсонщині, поранено людину (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205141-rashysty-z-rszv-obstrilyaly-novoraysk-na-hersonschyni-poraneno-ludynu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 28 березня, орієнтовно о п’ятій годині ранку вдарили з РСЗВ по Новорайську Бериславського району на Херсонщині.
Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Зафіксовано близько десяти «прильотів», через що:
- пошкоджено будинки, господарчі споруди та цивільні автівки;
- виникли пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці;
- постраждав 40-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку. Він дістав вибухову травму та контузію. Потерпілому надали меддопомогу, від госпіталізації він відмовився.
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