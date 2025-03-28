Наслідки російського обстрілу Новорайська, фото: Херсонська ОВА

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Російські загарбники сьогодні, 28 березня, орієнтовно о п’ятій годині ранку вдарили з РСЗВ по Новорайську Бериславського району на Херсонщині.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Зафіксовано близько десяти «прильотів», через що: