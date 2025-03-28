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Ракурс
Наслідки атаки російських БПЛА на Харківщині, фото: Харківська ОВА

«Шахеди» атакували лікарню на Харківщині — ОВА (ФОТО)

28 бер 2025, 09:40
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Російські загарбники вчора, 27 березня, близько 23.00 атакували безпілотниками селище Золочів Богодухівського району.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загалом рашисти завдали чотирьох ударів безпілотниками:

  • перше влучання біля приватного будинку, який зруйновано. Частково пошкоджено 10 приватних будинків, господарчі споруди та енергомережі;
  • два удари по території Золочівської лікарні. Влучання по автопарковці поряд з адмінбудівлею та в третій поверх лікарні. На момент обстрілу в укритті лікарні перебували 17 осіб;
  • четверте влучання в землю.

Наслідки атаки російських БПЛА на Харківщині, фото: Харківська ОВА

Джерело: Ракурс


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