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Російські загарбники вчора, 27 березня, близько 23.00 атакували безпілотниками селище Золочів Богодухівського району.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Загалом рашисти завдали чотирьох ударів безпілотниками:
- перше влучання біля приватного будинку, який зруйновано. Частково пошкоджено 10 приватних будинків, господарчі споруди та енергомережі;
- два удари по території Золочівської лікарні. Влучання по автопарковці поряд з адмінбудівлею та в третій поверх лікарні. На момент обстрілу в укритті лікарні перебували 17 осіб;
- четверте влучання в землю.
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