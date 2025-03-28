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Ракурс
Наслідки атаки російських безпілотників по Полтавщині, фото: ДСНС

Російські «шахеди» цілеспрямовано били по житловій забудові Полтави — Генштаб (ФОТО)

28 бер 2025, 08:23
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Російські загарбники здійснили черговий воєнний злочин — вчора, 27 березня, ввечері масовано атакували Полтаву ударними безпілотниками типу Shahed.

Ворог цілеспрямовано бив по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Російський агресор цинічно продовжує брехати про свої устремління до миру, і далі умисно нападаючи на цивільні об'єкти, піддаючи небезпеці мирне населення, — наголошують у Генштабі.

Окупанти щодня вчиняють воєнні злочини на території України. Вони не мають термінів давності. Їх фіксують, документують та передають до відповідних міжнародних інституцій. Покарання невідворотне, — додали у Генштабі.

Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок влучань та падіння уламків на шести різних локаціях було зафіксовано пошкодження складських приміщень, адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств.

Унаслідок атаки сталися загоряння загальною площею 2500 кв. м. Станом на 4.00 пожежі на всіх обʼєктах ліквідовано. На щастя, обійшлося без постраждалих, — зазначив він.

Наслідки атаки російських безпілотників по Полтавщині, фото: Володимир Когут

Джерело: Ракурс


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