Последствия атаки российских БПЛА в Харьковской области, фото: Харьковская ОВА

https://racurs.ua/n205138-shahedy-atakovali-bolnicu-na-harkovschine-ova-foto.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 27 березня, близько 23.00 атакували безпілотниками селище Золочів Богодухівського району.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загалом рашисти завдали чотирьох ударів безпілотниками: