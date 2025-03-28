Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия атаки российских БПЛА в Харьковской области, фото: Харьковская ОВА
«Шахеды» атаковали больницу на Харьковщине — ОВА (ФОТО)https://racurs.ua/n205138-shahedy-atakovali-bolnicu-na-harkovschine-ova-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 27 березня, близько 23.00 атакували безпілотниками селище Золочів Богодухівського району.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Загалом рашисти завдали чотирьох ударів безпілотниками:
- перше влучання біля приватного будинку, який зруйновано. Частково пошкоджено 10 приватних будинків, господарчі споруди та енергомережі;
- два удари по території Золочівської лікарні. Влучання по автопарковці поряд з адмінбудівлею та в третій поверх лікарні. На момент обстрілу в укритті лікарні перебували 17 осіб;
- четверте влучання в землю.
Игра в наперстки в ВАКС: Как инкриминировать деяние, признанное не содержащим состава преступления
Понимать и умнеть: к новым американским подходам без эмоций
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...