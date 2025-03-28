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Последствия российской атаки по Одесской области, фото: ГСЧС

Российские атаки вызвали пожары в Одесской области (ФОТО, ВИДЕО)

28 мар 2025, 08:59
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 березня, знову атакували Одещину.

Внаслідок ворожої атаки виникло загорання гаражних приміщень, господарської споруди, пошкоджені приватні житлові будинки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежі були оперативно ліквідовані рятувальниками ДСНС та пожежним підрозділом Національної гвардії України, — розповіли у відомстві.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина, також психологи ДСНС працювали з місцевими мешканцями.

Для ліквідації пожеж залучалися:

  • від ДСНС — п’ять одиниць техніки та 27 вогнеборців;
  • від Національної гвардії дві одиниці техніки та вісім осіб.

Наслідки російської атаки по Одещині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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