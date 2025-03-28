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Наслідки російської атаки по Одещині, фото: ДСНС
Російські атаки спричинили пожежі на Одещині (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205137-rosiyski-ataky-sprychynyly-pojeji-na-odeschyni-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 березня, знову атакували Одещину.
Внаслідок ворожої атаки виникло загорання гаражних приміщень, господарської споруди, пошкоджені приватні житлові будинки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Пожежі були оперативно ліквідовані рятувальниками ДСНС та пожежним підрозділом Національної гвардії України, — розповіли у відомстві.
За попередньою інформацією, постраждала одна людина, також психологи ДСНС працювали з місцевими мешканцями.
Для ліквідації пожеж залучалися:
- від ДСНС — п’ять одиниць техніки та 27 вогнеборців;
- від Національної гвардії дві одиниці техніки та вісім осіб.