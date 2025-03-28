Наслідки російської атаки по Одещині, фото: ДСНС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 28 березня, знову атакували Одещину.

Внаслідок ворожої атаки виникло загорання гаражних приміщень, господарської споруди, пошкоджені приватні житлові будинки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежі були оперативно ліквідовані рятувальниками ДСНС та пожежним підрозділом Національної гвардії України, — розповіли у відомстві.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина, також психологи ДСНС працювали з місцевими мешканцями.

Для ліквідації пожеж залучалися: