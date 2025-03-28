Последствия пожара на АЗС в поселке Ратное, фото: полиция Волынской области

https://racurs.ua/n205146-netrezvyy-volynyanin-posle-konflikta-podjeg-azs-foto.html

Ракурс

На Волині у селищі Ратне сьогодні, 28 березня, близько першої години ночі нетверезий 38-річний чоловік зайшов у приміщення АЗС, облив декілька торгових стелажів горючою рідиною та підпалив їх.

Загоряння вдалося швидко ліквідувати, постраждалих немає. Про це повідомляє прес-служба поліції Волинської області.

За фактом умисного знищення майна відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу. Зловмисника вже затримали. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу