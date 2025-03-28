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Последствия пожара на АЗС в поселке Ратное, фото: полиция Волынской области
Нетрезвый волынянин после конфликта поджег АЗС (ФОТО)https://racurs.ua/n205146-netrezvyy-volynyanin-posle-konflikta-podjeg-azs-foto.htmlРакурс
На Волині у селищі Ратне сьогодні, 28 березня, близько першої години ночі нетверезий 38-річний чоловік зайшов у приміщення АЗС, облив декілька торгових стелажів горючою рідиною та підпалив їх.
Загоряння вдалося швидко ліквідувати, постраждалих немає. Про це повідомляє прес-служба поліції Волинської області.
За фактом умисного знищення майна відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу. Зловмисника вже затримали. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу
Встановлено, що чоловік вже неодноразово мав проблеми із законом та притягувався до кримінальної відповідальності. А чинити підпал прийшов після конфлікту на цій же АЗС, — розповіли у поліції.