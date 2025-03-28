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Денис Шмыгаль, фото: «Википедия»
Минимальная зарплата в 2025 году не будет повышаться — Шмыгальhttps://racurs.ua/n205147-minimalnaya-zarplata-v-2025-godu-ne-budet-povyshatsya-shmygal.htmlРакурс
В 2025 році не передбачено підвищення мінімальної заробітної плати в Україні.
Про це сьогодні, 28 березня, під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє видання «Цензор.нет».
За словами Шмигаля, у бюджеті цього року збільшення мінімальної зарплати не передбачено.
Вона буде залишена на тому ж рівні, на якому є зараз, — зауважив він.
Наразі згідно із законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік» мінімальна зарплата з 1 січня 2025 року залишається на рівні 8 тис. грн.
Джерело: «Цензор.нет»
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