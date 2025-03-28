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Ракурс
Денис Шмигаль, фото: «Вікіпедія»

Мінімальну зарплату у 2025 році не підвищуватимуть — Шмигаль

28 бер 2025, 14:20
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В 2025 році не передбачено підвищення мінімальної заробітної плати в Україні.

Про це сьогодні, 28 березня, під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє видання «Цензор.нет».

За словами Шмигаля, у бюджеті цього року збільшення мінімальної зарплати не передбачено.

Вона буде залишена на тому ж рівні, на якому є зараз, — зауважив він.

Наразі згідно із законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік» мінімальна зарплата з 1 січня 2025 року залишається на рівні 8 тис. грн.

Джерело: «Цензор.нет»

Джерело: Ракурс


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