Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Денис Шмигаль, фото: «Вікіпедія»
Мінімальну зарплату у 2025 році не підвищуватимуть — Шмигальhttps://racurs.ua/ua/n205147-minimalnu-zarplatu-u-2025-roci-ne-pidvyschuvatymut-shmygal.htmlРакурс
В 2025 році не передбачено підвищення мінімальної заробітної плати в Україні.
Про це сьогодні, 28 березня, під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє видання «Цензор.нет».
За словами Шмигаля, у бюджеті цього року збільшення мінімальної зарплати не передбачено.
Вона буде залишена на тому ж рівні, на якому є зараз, — зауважив він.
Наразі згідно із законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік» мінімальна зарплата з 1 січня 2025 року залишається на рівні 8 тис. грн.
Джерело: «Цензор.нет»
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...