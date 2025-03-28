Денис Шмигаль, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n205147-minimalnu-zarplatu-u-2025-roci-ne-pidvyschuvatymut-shmygal.html

Ракурс

В 2025 році не передбачено підвищення мінімальної заробітної плати в Україні.

Про це сьогодні, 28 березня, під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє видання «Цензор.нет».

За словами Шмигаля, у бюджеті цього року збільшення мінімальної зарплати не передбачено.

Вона буде залишена на тому ж рівні, на якому є зараз, — зауважив він.

Наразі згідно із законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік» мінімальна зарплата з 1 січня 2025 року залишається на рівні 8 тис. грн.

Джерело: «Цензор.нет»