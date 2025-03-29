Сили оборони України щодня знешкоджують понад тисячу загарбників і знищують сотні одиниць ворожої техніки.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці розповів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, опублікувавши відео знищення техніки окупантів.

Влучними ураженнями руйнуємо ворожу логістику. Лише з початку року сумарні втрати противника в автомобільній та спеціальній техніці сягнули майже 10 тисяч одиниць (9838). Дякую нашим захисникам за професіоналізм, відвагу та ефективність. Боротьба триває!, — зазначив Сирський.