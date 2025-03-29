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Ракурс
Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

Количество уничтоженной с начала года автомобильной и спецтехники врага назвал Сырский (ВИДЕО)

29 мар 2025, 18:27
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Сили оборони України щодня знешкоджують понад тисячу загарбників і знищують сотні одиниць ворожої техніки.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці розповів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, опублікувавши відео знищення техніки окупантів.

Влучними ураженнями руйнуємо ворожу логістику. Лише з початку року сумарні втрати противника в автомобільній та спеціальній техніці сягнули майже 10 тисяч одиниць (9838). Дякую нашим захисникам за професіоналізм, відвагу та ефективність. Боротьба триває!, — зазначив Сирський.

Источник: Ракурс


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