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Ракурс
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

Кількість знищеної з початку року автомобільної та спецтехніки ворога назвав Сирський (ВІДЕО)

29 бер 2025, 18:27
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Сили оборони України щодня знешкоджують понад тисячу загарбників і знищують сотні одиниць ворожої техніки.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці розповів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, опублікувавши відео знищення техніки окупантів.

Влучними ураженнями руйнуємо ворожу логістику. Лише з початку року сумарні втрати противника в автомобільній та спеціальній техніці сягнули майже 10 тисяч одиниць (9838). Дякую нашим захисникам за професіоналізм, відвагу та ефективність. Боротьба триває!, — зазначив Сирський.

Джерело: Ракурс


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