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Два «шахеда» уничтожило экспериментальное оружие, фото: «Точка доступа»
ГУР экспериментальным оружием уничтожила два «шахеда» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n205185-gur-eksperimentalnym-orujiem-unichtojila-dva-shaheda-video.htmlРакурс
Оператори Головного управління розвідки Міноборони України застосували експериментальну новітню систему «дрон проти дрона» під час російської повітряної атаки в ніч на сьогодні, 29 березня.
В результаті поспіль знищено два ворожі «шахеди», повідомляє прес-служба ГУР.
У ГУР зазначили, що ці дрони є спільною розробкою України та міжнародних партнерів нашої держави, також у створенні системи боротьби з російськими безпілотниками допоміг Благодійний фонд Діани Подолянчук.
Після етапу випробувань і застосування в бойових умовах зброя показала високу ефективність. Обсяги виробництва убивць «шахедів» будуть масштабовані, — наголосили у ГУР.