Два «шахеди» знищила експериментальна зброя, фото: «Точка доступу»

https://racurs.ua/ua/n205185-gur-eksperymentalnou-zbroieu-znyschyla-dva-shahedy-video.html

Ракурс

Оператори Головного управління розвідки Міноборони України застосували експериментальну новітню систему «дрон проти дрона» під час російської повітряної атаки в ніч на сьогодні, 29 березня.

В результаті поспіль знищено два ворожі «шахеди», повідомляє прес-служба ГУР.

У ГУР зазначили, що ці дрони є спільною розробкою України та міжнародних партнерів нашої держави, також у створенні системи боротьби з російськими безпілотниками допоміг Благодійний фонд Діани Подолянчук.