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Ракурс
Два «шахеди» знищила експериментальна зброя, фото: «Точка доступу»

ГУР експериментальною зброєю знищила два «шахеди» (ВІДЕО)

29 бер 2025, 21:22
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Оператори Головного управління розвідки Міноборони України застосували експериментальну новітню систему «дрон проти дрона» під час російської повітряної атаки в ніч на сьогодні, 29 березня.

В результаті поспіль знищено два ворожі «шахеди», повідомляє прес-служба ГУР.

У ГУР зазначили, що ці дрони є спільною розробкою України та міжнародних партнерів нашої держави, також у створенні системи боротьби з російськими безпілотниками допоміг Благодійний фонд Діани Подолянчук.

Після етапу випробувань і застосування в бойових умовах зброя показала високу ефективність. Обсяги виробництва убивць «шахедів» будуть масштабовані, — наголосили у ГУР.

Джерело: Ракурс


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