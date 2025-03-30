Как послушная улыбающаяся собачка — лидер Европейской народной партии обвинил АдГ в предательстве немецких интересов

https://racurs.ua/n205198-kak-poslushnaya-ulybauschayasya-sobachka-lider-evropeyskoy-narodnoy-partii-obvinil-adg.html

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Глава Європейської народної партії (ЄНП) та найбільшої фракції в Європарламенті Манфред Вебер заявив, що партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) ближча до американських мільярдерів, ніж до європейських робітників.

Голову АдН Алісу Вайдель підтримують Ілон Маск та віце-президент США Джей Ді Венс. Вона відповідає їм взаємною симпатією.

Йдеться про введені президентом США Дональдом Трампом мита в 25% на всі автомобілі, вироблені не в Штатах. Мита вдарять по європейському і насамперед німецькому автопрому. З погляду Вебера, це «прямий напад на німецький добробут та руйнування робочих місць». При цьому можливий бенефеціар — компанія Ілона Маска Tesla, чиї автомобілі отримають конкурентну перевагу на американському ринку.

Вебер критикує «Альтернативу» за недостатню увагу до інтересів своєї країни та виправдання тарифної політики Трампа:

Еліта Трампа жорстоко атакує добробут Німеччини та Європи, а АдН сидить, як слухняний, усміхнений песик. Вайдель продає німецькі та європейські інтереси заради фотографії з Венсом. Це божевілля: АдН більше відстоює інтереси американських мультимільярдерів типу Маска, ніж дбає про німецьких робітників.

На думку Вебера, день 2 квітня, коли в США почнуть діяти 25% мита, може стати «чорним днем ​​по обидва боки Атлантики», оскільки від мит ​​постраждають усі.