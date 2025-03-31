Новая коалиция в Германии готовит жесткие санкции для получателей соцпомощи

https://racurs.ua/n205229-novaya-koaliciya-v-germanii-gotovit-jestkie-sankcii-dlya-poluchateley-socpomoschi.html

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Коаліційні переговори між CDU та SPD щодо Bürgergeld тривають, однак уже є деякі домовленості, повідомляє Frankfurter Rundschau. За результатами напрацювань робочої групи «Праця та соціальні питання», планується посилення санкцій.

Люди, які здатні працювати та неодноразово відмовляються від роботи, будуть повністю позбавлені допомоги, — йдеться в документі, який опинився в розпорядженні IPPEN.MEDIA. Санкції мають впроваджуватися швидше, простіше та з меншою бюрократією, — пояснили в робочій групі.

Водночас планується враховувати «особливу ситуацію людей із психічними захворюваннями».

Очікується, що посилення вимог до отримувачів соцдопомоги стане доповненням до заходів з підтримки, що передбачають підвищення кваліфікації та подальше навчання безробітних.

Втім, існує обмеження на повне скасування базової соціальної допомоги. У 2019 році судді Федерального конституційного суду постановили, що санкції, які перевищують 30%, несумісні з основним правом на гідний прожитковий мінімум.